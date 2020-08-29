На автодроме «Спа Франкоршам» сегодня, 29 августа, пройдет квалификация седьмого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бельгии.

Начало квалификации назначено на 16:00 по московскому времени.

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Отметим, все три тренировки перед квалификационными заездами в Бельгии выиграли разные пилоты. На первой тренировке в пятницу лучший результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, на второй — пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а на третьей — Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Также отметим, что на третьей тренировке в тройку лучших попали Эстебан Окон из «Рено» и Ландо Норрис из «Макларен».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 11-ю строчку на первой тренировке, на второй и третьей показывал 12-е время.