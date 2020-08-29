Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как случился процесс урегулирования разногласий с капитаном «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

По словам Соболева, у него не было телефона Дзюбы — попросил его у Джикии. Игрок «Спартака» позвонил Дзюбе за два-три часа до своей игры, однако Артем не взял трубку. Затем Соболев написал, что это он и попросил перезвонить.

Потом он мне позвонил, а готовился к игре, растирался. И не увидел звонка. Снова написал: «Позвони после своей игры». Он пожелал мне удачи, а я — ему. После игры мы опять списались и договорились созвониться», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прояснить разногласия между Соболевым и Дзюбой предложил Александру главный тренер сборной России Станислав Черчесов.