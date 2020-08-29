Вице-президент СКА и глава штаба сборной России Роман Ротенберг выразил мнение, что петербургский клуб является самым большим поставщиков хоккеистов для национальной команды.

По словам Ротенберга, одна из самых важных зада СКАч — это качественная подготовка хоккеистов для сборной России.

Мы уже несколько лет являемся донором национальной команды, у которой впереди самые высокие цели — чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине. Будем работать над достижением максимального результата», — приводит слова Ротенберга All Hockey.

Отметим, что сегодня состоялась презентация СКА. Новый сезон КХЛ начнется 2 сентября с игры между ЦСКА и «Ак Барсом».