Руководство «Барселоны» имело информацию о желании форварда Лионеля Месси покинуть клуб. Как отмечает Marca, каталонский клуб знал об этом еще полтора месяца назад.

По ходу лета Месси и его представители давали понять руководству, что футболист намерен покинуть клуб. Боссы «Барселоны» получали данную информацию, но не предпринимали никаких действий. Все контакты до 25 августа были неофициальными.

В контракте Месси, напомним, есть пункт, позволяющий аргентинцу уйти из клуба бесплатно до 10 июня любого года. Соглашение Месси действует до лета 2021 года.

Напомним, что футболист хочет перейти в «Манчестер Сити». «Барселона» намерена выручить за него всю сумму отступных (700 млн евро).