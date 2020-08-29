В Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии, победителем которой оказался пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Следом лучшее время показал его напарник по команде Валттери Боттаса. Тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал одиннадцатый результат. Квят впервые в сезоне проехал в квалификации быстрее своего напарника по команде Пьера Гасли. Тот стал двенадцатым. Тем не менее, Квят не прошел в третий сегмент квалификации.

Основная гонка состоится в воскресенье, 29 августа.