Бывший хавбек «Зенита» Данни рассказал, как провел свою первую игру за петербуржцев. Матч состоялся ровно 12 лет назал — 29 августа 2008 года на стадионе «Луи II» в Монако в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Свежекупленный у московского «Динамо» португалец за 30 млн евро вышел в основном составе и забил гол, который в итоге оказался победным. «Зенит» выиграл свой второй подряд европейский трофей.
«12 лет назад я дебютировал в большом и удивительном клубе «Зенит». Это было в финале Суперкубка УЕФА против одной из лучших команд мира «Манчестер Юнайтед». Это был идеальный день, чтобы начать мою историю в этом клубе. Мы выиграли, я забил гол и был признан лучшим игроком матча. Спасибо богу, семье и партнерам по команде за участие в этом удивительном дне», — написал Данни в инстаграме.
View this post on Instagram
12 years ago i make my debut in this big and amazing club zenit,was in the uefa super cup final against one of the best team in the world manchester united,was a perfect day for started my history in this club,we won,i scored 1 goal and i was man of the match ,thanks God,family and team mates for be part of this amazing day #champions ???????? #man of the match???? #goal⚽️
Напомним, Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год и стал трехкратным чемпионом России. Сейчас он может вернуться в петербургский клуб в качестве функционера.
Комментарии Развернуть