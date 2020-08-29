Бывший хавбек «Зенита» Данни рассказал, как провел свою первую игру за петербуржцев. Матч состоялся ровно 12 лет назал — 29 августа 2008 года на стадионе «Луи II» в Монако в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Свежекупленный у московского «Динамо» португалец за 30 млн евро вышел в основном составе и забил гол, который в итоге оказался победным. «Зенит» выиграл свой второй подряд европейский трофей.

«12 лет назад я дебютировал в большом и удивительном клубе «Зенит». Это было в финале Суперкубка УЕФА против одной из лучших команд мира «Манчестер Юнайтед». Это был идеальный день, чтобы начать мою историю в этом клубе. Мы выиграли, я забил гол и был признан лучшим игроком матча. Спасибо богу, семье и партнерам по команде за участие в этом удивительном дне», — написал Данни в инстаграме.

Напомним, Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год и стал трехкратным чемпионом России. Сейчас он может вернуться в петербургский клуб в качестве функционера.