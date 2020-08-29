Форвард «Спартака» Александр Кокорин добрался на домашний матч московского клуба с тульским «Арсеналом» отдельно от команды. 29-летний форвард пока не дебютировал за «Спартак».

«Когда выйду? Надеюсь, что после паузы. «Рома»? Я тренируюсь в «Спартаке», — сказал Кокорин на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Напомним, «Спартак» объявил о переходе 29-летнего форварда 2 августа. Футболист подписал трехлетний контракт в качестве свободного агента.

Первой игрок после паузы на матчи национальных сборных для «Спартака» станет встреча с ЦСКА. Матч предварительно пройдет 13 сентября.