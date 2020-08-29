В игре Кубка мэра Москвы «Витязь» победил столичное «Динамо». Подмосковный клуб выиграл в овертайме на «ЦСКА Арене».

Два стартовых периода прошли без голов, а в третьем зрители увидели сразу четыре шайбы. Линус Хультстрем открыл счет, но «Динамо» отыгралось с помощью шайбы бывшего нападающего СКА Дмитрия Кагарлицкого. Затем еще один экс-армеец Вадим Шипачев сделал счет 2:1 в пользу бело-голубых. Отыгрался подольский клуб почти тут у же — это сделал Джастин Дэнфорт. Незадолго после старта овертайма победу «Витязю» принес Дэнфорт, оформивший дубль.

«Витязь» впервые в истории завоевал Кубок мэра Москвы. «Динамо» на предсезонном турнире уступило во всех трех матчах.