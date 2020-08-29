Японская теннисистка Наоми Осака не примет участия в решающем матче турнира в Нью-Йорке из-за травмы. Об этом японка объявила в твиттере турнира.

Осака отметила, что на тай-брейке второго сета предыдущего матча она потянула подколенное сухожилие.

«За ночь оно не восстановилось, как я надеялась. Жаль, что мне приходится сняться из-за травмы. Это была эмоциональная неделя, и я хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказала Осака.

В решающем матча Осака должна была сыграть с белорусской Викторией Азаренко. Таким образом, Азаренко стала чемпионкой.