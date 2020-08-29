Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Бельгии. Россиянин, закончивший заезд на автодроме в Спа на одиннадцатом месте, остался доволен.

Квят подчеркнул высокую плотность в квалификации и небольшие расстояния в гонках.

«У нас хорошие стартовые позиции и я доволен этим. Думаю, можем рассчитывать на прогресс. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы попасть в очки. В воскресенье мы обычно смотримся лучше, так что приложу максимум усилий», — цитирует Квята официальный сайт Формулы-1.

Квят заметил, что если пойдет дождь, то условия будут одни для всех, хотя это и даст пространство для маневра.