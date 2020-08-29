Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла, что будет в ее литературной работе, которую она собирается написать по окончании карьеры.

Медведева отметила, что в скором времени выход книги не планируется, поскольку фигуристка находится в процессе фиксирования всех интересных моментов в его жизни.

По словам Медведевой, у нее не стоит цели делать какие-то разоблачения или разводить скандалы. Ей хотелось бы рассказать о самых ярких моментах ее жизни — о том, что она испытывала и чувствовала, как переживала это.

«Хотелось бы составить положительную ауру», – сказала Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Напомним, что Медведева тренируется в отрыве от своего тренера Брайана Орсера.