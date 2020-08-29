Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли кто-то из его команды добиться такого же успеха — выиграть Суперкубок Европы, в котором «Зенит» победил 12 лет назад.

По словам Радимова, все в их руках. Как в фильме про Харламова. — «Харламов ты сможешь, если сам захочешь».

«Знаете, если бы кто-то двадцать пять лет назад сказал бы мне, что я выиграю «Суперкубок», я бы не поверил. Я им это всегда повторяю. Если они захотят, они могут свернуть горы, но для этого надо вкалывать до седьмого пота», — приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Радимов отметил, что именно это команда сейчас и делает — работают ребята на ура. Специалисту это очень нравится.