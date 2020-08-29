На автодроме в Спа завершилась первая гонка Формулы-2 в Бельгии. Лучшим на финише оказался Никита Мазепин, однако позже он был лишен победы. Причина — жёсткая борьба с Юки Цунодой, за которую россиянин был оштрафован на пять секунд. Так победа досталась японцу, а Мазепин стал вторым. Тройку сильнейших замкнул Мик Шумахер.

Партнер Шумахера петербуржец Роберт Шварцман неудачно стартовал, потерял несколько позиций и в итоге финишировал пятым. Еще один россиянин Артём Маркелов стал шестнадцатым.

Кроме того, Никита Мазепин попал в неприятный инцидент после завершения первой гонки Ф-2 в Бельгии. Фиксируя свою машину на паркинге, он задел им табличку со вторым номером. Та едва не попала в победителя гонки Юки Цуноды.