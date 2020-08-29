Московский «Спартак» нанес поражение тульскому «Арсеналу» в пятом туре РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

«Арсенал» забил первым — на 36-й минуте отличился полузащитник Даниил Хлусевич. Уже скоро «Спартак» отыгрался с помощью Александра Соболева. В концовке первого тайма Даниил Лесовой получил вторую желтую карточку за бурную реакцию на то, что боковой арбитр неправильно определил факт от кого ушел мяч. Оставшись в большинстве, «Спартак» быстро забил второй гол — Самуэль Жиго отличился после розыгрыша стандарта.

«Спартак» с 14 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ и в случае потери очков «Зенитом» в игре с «Локомотивом» минимум на две недели останется лидером.