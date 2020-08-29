В сборной России впервые состоялась тренировка в преддверии матчей групповой стадии Лиги наций с национальными командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). В занятии принимали только три футболиста — защитник турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов, а также находящиеся без клубов Роман Нойштедтер и Далер Кузяев. Оба сейчас свободные агенты и ищут себе клуб.

Команда Станислава Черчесова начнет выступление в Лиги наций с матча против Сербии. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало — в 21:45 по московскому времени. Матч с Венгрией пройдет 6 сентября в 19:00 МСК и состоится в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».