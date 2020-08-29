Российская фигуристка Александра Трусова, сменившая тренера в это межсезонье, рассказала о своих целях.

В ближайшие полгода Трусова хочет чисто катать программы и улучить катание — по словам фигуристки, она должна хорошо кататься и хорошо вращаться.

– На ближайшие полгода ты себе какую-то программу минимум или максимум ставишь?

Рассказала Трусова и о своей заветной мечте.

«Я хочу стать олимпийской чемпионкой», – сказала Трусова в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Напомним, в мае двукратная чемпионка мира среди юниоров перебралась из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.