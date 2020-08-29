В игре за Суперкубок Англии «Арсенал» победил «Ливерпуль». Матч состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:1 (5:4 в серии пенальти). Лондонский клуб взял трофей в шестнадцатый раз в истории.

Счет на 13-й минуте открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, отметившийся выверенным ударом в угол. На 73-й минуте Такуми Минамино уровнял результат после рикошета в штрафной.

В серии пенальти, которая прошла сразу после финального свистка, сильнее оказались игроки «Арсенала» со счетом 5:4.

Ранее обладателем трофея был «Манчестер Сити». Старт сезона в АПЛ назначен на 12 сентября.