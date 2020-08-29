В развитии конфликта между «Барселоной» и нападающим Лионеля Месси состоялось в субботу. Как сообщает RAC1 и El Periodico, аргентинец направил в клуб бюрофакс и сообщил, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.

30 августа Месси вместе с остальными игроки каталонского клуба должны были пройти медосмотр до начала тренировок. Однако аргентинца не будет в назначенный срок.

Ранее Месси уведомлял «Барсу», что хочет бесплатно уйти из клуба. Каталонский клуб хочет получить за него сумму отступные. Главными претендентами на Месси остается «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола.