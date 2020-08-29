Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подверг жесткой критики судейство после матча шестого тура РПЛ с московским «Спартаком».

По словам Аджоева, до сегодняшнего дня он думал, что в футбол играют 11 на 11, но в этом матче 10 человек играли против 15. Аджоев подчеркнул, что судейская бригада играла за «Спартак».

«Ключевой момент в матче — удаление Лесового. Лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение. Что это? Ошибка? Предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция. Или у нас одних проверяют, а других нет?» — приводит слова Аджоева «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» победил в Москве со счетом 2:1. В конце первого тайма был удален полузащитник Даниил Лесовой, получивший вторую желтую карточку за бурное несогласие с решением бокового арбитра.