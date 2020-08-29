В игре шестого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» встречались с волгоградским «Ротором». Матч состоялся на стадионе «Арена Химки» и завершилась вничью со счётом 1:1.

На 32-й минуте встречи отличился форвард волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Во втором тайме на 56-й минуте хавбек подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий восстановил равновесие.

«Химки» набрали три очка и занимают пятнадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» с двумя очками остался на последнем, 16-м месте. Команды впервые встречались в рамках РПЛ, пополнив лигу перед началом этого сезона.