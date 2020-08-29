Свободный агент Далер Кузяев рассказал о пребывании в сборной России.

По его словам, долетел он хорошо, без происшествий. Кузяев отметил, что очень рад, что приехал в расположение команды Черчесова и готов к тренировкам.

«Ожидал ли вызова? Честно говоря, сомневался, так как на данный момент пребываю без команды. Очень рад, что вызвали», — сказа Кузяев в интервью каналу сборной России с YouTube.

Как отметил Кузяев, здоровье не тревожит, позволяя сконцентрироваться на работе в национальной команде.

«Пока определенности с будущим клубом нет. Дальше буду решать», — сказал Кузяев.

Бывший футболист «Зенита» отметил, что ему уже приходилось тренироваться втроем и данная тренировка, которую он провел вместе с Кудряшовым и Нойштедтером ему знакома.