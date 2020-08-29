Российский форвард Никита Кучеров помог «Тампа-Бэй» обыграть «Бостон» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «молний».

Дубль у победителей сделал Ондржей Палат Еще один гол забил Виктор Хедман. У «Бостона» отличился Джейк Дебраск. Кучером отметился двумя результативными пасами. Одну из них он сделал в большинстве на шведа Хедмана. Также поучаствовал во втором голе Палата.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Пятая игра серии состоится 1 сентября.