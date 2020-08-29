Первая ракетка планеты сербский теннисист Новак Джокович оформил титул чемпиона турнира серии «Мастерс 1000», перенесенный из-за угрозы распространения коронавируса из Цинциннати в Нью-Йорк. В решающем матче турнира Джокович обыграл канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался ровно 2 часа. Джокович дважды подал навылет, допустив пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Раонич подал десять эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Джокович в 11-й раз победил Раонича в официальных матчах. Счет в их противостоянии стал 11-0.

Для Джоковича это 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. Ранее серб побеждал на Australian Open и на турнире в Дубае.