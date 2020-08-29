«Спартак» победил «Арсенал» в 6-м туре и вышел на первое место в РПЛ. Тренер Федора Емельяненко скончался от коронавируса, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Спартак» обыграл «Арсенал», воспользовавшись удалением Лесового

Московский «Спартак» нанес поражение тульскому «Арсеналу» в пятом туре РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. «Арсенал» забил первым — на 36-й минуте отличился полузащитник Даниил Хлусевич. Уже скоро «Спартак» отыгрался с помощью Александра Соболева. В концовке первого тайма Даниил Лесовой получил вторую желтую карточку за бурную реакцию на то, что боковой арбитр неправильно определил факт от кого ушел мяч. Оставшись в большинстве, «Спартак» быстро забил второй гол — Самуэль Жиго отличился после розыгрыша стандарта.

Тренер Федора Емельяненко умер от коронавируса в 55 лет

Российский тренер по дзюдо и самбо, наставник Федора Емельяненко Владимир Воронов умер от коронавируса. Тренер шел из жизни в Абакане в 55 лет. Неделю тренер пробыл в реанимации на аппарате ИВЛ и скончался от осложнений перенесенной коронавирусной инфекции. Сообщается, что у Воронова были проблемы с сердцем и давлением, в этот раз подскочил уровень сахара в крови.

«Зенит-2» сыграл вничью с владимирским «Торпедо» в ПФЛ

Команда Владислава Радимова добыла второе очко в выездном матче ПФЛ. Оба гола были забиты с пенальти. У «Зенита» отличился форвард Тарасов.

Удаление Барриоса в игре с «Динамо» признали ошибочным. Он все равно не сыграет с «Локо»

Удаление полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в матче против московского «Динамо» признали ошибочным, однако он все равно не сможет сыграть за сине-бело-голубых в следующем туре РПЛ. По регламенту КДК может отменять только прямые красные карточки. Барриос же получил две желтых в одном матче.

Джокович выиграл первый «Мастерс» после пандемии

Первая ракетка планеты сербский теннисист Новак Джокович оформил титул чемпиона турнира серии «Мастерс 1000», перенесенный из-за угрозы распространения коронавируса из Цинциннати в Нью-Йорк. В решающем матче турнира Джокович обыграл канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4.