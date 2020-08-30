Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил работу над дипломной работой. 25-летний японец дистанционно обучается в частном университете Васэда в Японии на факультете гуманитарных наук.

«Моя дипломная работа о том, как в фигурном катании может быть использована технология захвата движения, которая применяется в 3D-анимации», – приводит слова Ханю News 24.

Ханю добавил, что в качестве объекта для анимации фигурист использовал свой аксель в три с половиной оборота. При этом самостоятельно оцифровал каждое движение тела при прыжке и создав компьютерную проекцию. Ханю надеется, что в будущем технология послужит толчком к развитию фигурного катания и использованию искусственного интеллекта в судействе.

Напомним, ранее Ханю заявил, что пропустит этапы Гран-при этого сезона.