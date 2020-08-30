Олимпийская чемпионка Алина Загитова официально зачислена в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Приказ об этом опубликован на сайте учебного заведения. В списке зачисленных фигуристка значится на 113-м месте из 115.

Загитова будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова поступала в ВУЗ. ЕГЭ по русскому языку она сдала на 51 балл, по обществознанию — на 44 балла. Алина занимала 194-е место из 195 абитуриентов, подавших заявление. После творческого конкурса Алина поднялась на 181-ю строчку.

По словам Загитовой, она выбрала журналистику, так как хочет побороть свою стеснительность и перестать бояться давать интервью.