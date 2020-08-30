Заслуженный тренер России Алексей Мишин признался, что рад переходу Алексея Ягудина в группу Татьяны Тарасовой в 90-х. Это позволило выйти на новый уровень самому Ягудину, а также юному Евгению Плющенко, который оставался в тени Алексея.

«Этот переход дал нам целую серию олимпийских побед. И Леши Ягудина, и несколько медалей Жени Плющенко», – отметил Мишин в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Алексей Ягудин перешел от Мишина к Татьяне Тарасовой в 1998 году. В 2002 году он стал олимпийским чемпионом. В 2006-м году свою золотую медаль выиграл Евгений Плющенко.