Личный тренер российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко подверг критике тренировочный процесс в рамках подготовки российской лыжницы к новому сезону.

По словам Бородавко, Непряева одарена большим здоровьем, но пока не может правильно распорядиться своим состоянием. Тренер желает большего и лучшего от ее отношения к реализации поставленных целей.

«Пока же ей не хватает концентрации и самоотдачи. Она ещё не проделала те шаги, чтобы составить в предстоящем сезоне Йохауг очень серьёзную конкуренцию. Я надеюсь на лучшее, но пока не всё идёт так, как хотелось бы», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что норвежская лыжница Тереза Йохауг является десятикратной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады 2010 года.