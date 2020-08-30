В России за последние сутки было зафиксировано 4 980 новых случаев заражения коронавирусом. Официальные данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в России за все время пандемии — 990 326 человек. Выздоровело из них — 806 982 человека, еще 17 093 человек стали жертвами пандемии коронавируса.

По всей стране количество проведенных тестов превысило 36 миллионов. Под наблюдением из-за коронавируса остаются 211,5 тысяч россиян.

Наибольшее число новых случаев за последние сутки зафиксировано в Москве — 695 человек, в Санкт-Петербурге — 186 новых случаев. В Московской области +143 заболевших, в Нижегородской +145 случаев, в Ростовской + 134 заболевших.