Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что не сомневался в своем решении принимать ли ему участием в Открытом чемпионате США, несмотря на пандемию.

По словам Медведева, безопасность на этом турнире была приоритетом для всех, как только все получили информацию о том, как все будет организовано, то решили поехать.

«Не думаю, что когда-либо действительно сомневался, играть ли здесь. Я был практически уверен, что поеду в США. Полагаю, что заболеть здесь очень трудно», — цитирует Медведева Reuters.

Напомним, что открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. В прошлом сезоне Медведев дошел до финала, где уступил Рафаэлю Надалю. В первом круге Медведев сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.