Баскетбольный «Зенит» провел свой первый матч в это межсезонье. Соперником команды Хави Паскуаля была пермская «Парма». Встреча проходила в закрытом режиме — известен лишь счет поединка: 88:53 в пользу петербуржцев.

По договоренности с «Пармой» статистические протоколы выложены не были. Известно, что «Зенит» проиграл первую четверть со счетом 15:18, но вынес пермский клуб во второй 20:7. Кроме того, были одержаны победы в третьей и четвертой четвертях -33:16 и 20:12.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет против «Енисея» 2 сентября в Петербурге. 5 сентября «Зенит» проведет гостевую встречу с ЦСКА. Далее состоится предсезонный турнир, в котором «Зенит» сыграет с «Локомотив-Кубанью», а также с УНИКсом или ЦСКА (10 и 11 сентября). 14 и 16 сентября «Зенит» сыграет дома с «Автодором» и «Астаной».