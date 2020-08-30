Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ответила на вопрос, будет ли она пытаться прыгать пятерной прыжок.

Фигуристка пока не знает. В данный момент хочет чисто катать программы и улучшить катание.

«Надо попробовать все четверные и дальше посмотрим», — сказала Трусова в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Напомним, бронзовый призер чемпионата Европы прошлого года в мае осуществила трансфер, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко.