Президент Аргентины Альберто Фернандес высказался о вероятном уходе Лионеля Месси из «Барселоны», призвав его вернуться на родине.

По словам президента, Месси находится в сердцах всех аргентинцев, а они никогда не имели возможности увидеть его в родной стране.

«Порадуй нас, заверши карьеру в «Ньюэллс Олд Бойс», это твой клуб», — приводит слова Фернандеса Marca.

В воскресенье Месси не приехал на медицинский осмотр в «Барселону». Главным претендентом на нападающего считается «Манчестер Сити».

Напомним, что Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойс». Он покинул клуб в 13-летнем возрасте, чтобы перейти в «Барселону».