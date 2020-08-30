Петербургский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман победил в спринтерской гонке бельгийского этапа молодёжной серии на автодроме «Спа-Франкоршам».

Шварцман вышел на третье место после старта, после чего воспользовался контактом боровшихся за лидерство Роя Ниссани и Дэниела Тиктума, при котором израильтян оттеснил британца на край, а тот при возвращении Дэниел на трассу ударил машину оппонента, которая отлетел ав отбойник. Шварцман быстро оторвался от Тиктума.

Вчерашний обладатель второго места Никита Мазепин в этот раз закончил гонку на четвёртой позиции, а Артём Маркелов впервые в сезоне попал в очки.