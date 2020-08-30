Финал Кубка Греции отменили из-за коронавируса

Финальный матч Кубка Греции между пирейским «Олимпиакосом» и афинским АЕКом, который должен был пройти 30 августа в Афинах, перенесли из-за обнаружения коронавирусной инфекции в команде из Пирея.

Об этом сообщается на сайте Греческой федерации футбола. Отмечается, новая дата встречи будет определена позднее.

Напомним, АЕК в данный момент возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

Ранее «Валенсия» вновь объявила о коронавирусе в команде. Как сообщает пресс-служба клуба, очередной футболист, чье имя не уточняется, сдал положительный тест на COVID-19. На данный момент он уже находится в самоизоляции.