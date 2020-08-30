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  • 18:29,  30 августа 2020
Футбол
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Финал Кубка Греции отменили из-за коронавируса

Финал Кубка Греции отменили из-за коронавируса
ФК "Олимпиакос". Фото: твиттер клуба

Финальный матч Кубка Греции между пирейским «Олимпиакосом» и афинским АЕКом, который должен был пройти 30 августа в Афинах, перенесли из-за обнаружения коронавирусной инфекции в команде из Пирея.

Об этом сообщается на сайте Греческой федерации футбола. Отмечается, новая дата встречи будет определена позднее.

Напомним, АЕК в данный момент возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

Ранее «Валенсия» вновь объявила о коронавирусе в команде. Как сообщает пресс-служба клуба, очередной футболист, чье имя не уточняется, сдал положительный тест на COVID-19. На данный момент он уже находится в самоизоляции.

Отметим, за все время пандемии в мире было зафиксировано более 25 миллионов зараженных человек, из них 5,9 миллиона случаев в США, 3,8 миллиона в Бразилии, 3,5 миллиона — в Индии, 987 тысяч — в России.

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