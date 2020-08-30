Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек сообщил одноклубникам, что продолжит карьеру в английском «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, на следующей неделе 23-летний голландец отправится в Англию, чтобы подписать контракт с манкунианцами.

Ранее сообщалось, что ван де Бек может перейти в «Барселону», а амстердамский клуб требует за 23-летнего игрока не менее 55 миллионов евро. Отмечается, если переход и случится, то не ранее сентября. При этом у каталонцев есть альтернативные варианты на тот случай, если сделка сорвется.

Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса». В прошедшем сезоне хавбек провел в составе амстердамцев 37 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал 11 результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до июля 2022 года.