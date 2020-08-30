Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин не смог продолжить игру против «Метца» в рамках второго тура Лиги 1.

Как сообщает пресс-служба монегасков в Twitetr, россиянин вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 15-й минуте по причине травмы бедра. Вместо Головина на поле вышел Софиан Диоп.

Отметим, после первого тайма подопечные Нико Ковача обыгрывают «Метц» в гостях со счетом 1:0, единственный мяч забил Бенуа Бадиашиле на 22-й минуте встречи.

В первом туре «Монако» сыграло вничью с «Реймсом» со счетом 2:2, в составе монегасков отличились Аксель Дисаси и Бенуа Бадиашиле, а Александр Головин отдал одну результативную передачу. В том матче российский полузащитник «Монако» провел на поле 87 минут, после чего был заменен на Жана-Одеса Ахолу.