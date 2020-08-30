Хоккейная журналистка Дарья Тубольцева рассказала, что нападающий петербургского СКА Владимир Ткачев не заражен коронавирусом.

«Владимир Ткачев пропустил последние два матча СКА на турнире Пучкова, отсутствовал форвард и на презентации армейцев в субботу. Однако вопреки появившимся слухам, лидер питерцев болен не коронавирусом. Он один из счастливчиков, у которых есть антитела», – написала Тубольцева в своем телеграм-канале.

Отметим, в России за последние сутки было зафиксировано 4 980 новых случаев заражения коронавирусом. Официальные данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в России за все время пандемии — более 997 тысяч человек. Выздоровело из них — 806 982 человека, еще 17 093 человек стали жертвами пандемии коронавируса.