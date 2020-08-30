Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде планирует сменить весовую категорию, чтобы драться в наилегчайшем дивизионе.

Об этом сообщает MMAJunkie. По информации источника, ее первой соперницей в этом весе станет экс-претендентка на титул Кейтлин Чукагян. Отмечается, встреча состоится 17 октября на турнире UFC Fight Night 181.

Ранее сообщалось, что Андраде может встретиться с другой экс-претенденткой, Джессикой Ай, но Ай получила травму, поэтому стороны так и не подписали контракт на поединок.

Напомним, Джессика Андраде предыдущий поединок провела в июле 2020 года. Андраде уступила в реванше Роуз Намаюнас. Чукагян последний раз дралась в мае 2020 года и победила Антонину Шевченко. Ожидается, что главным боем турнира UFC 17 октября станет поединок Корейского Зомби против Брайана Ортеги.