Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан самым ценным игроком команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, Малкин удостоился этого звания пятый раз за свою карьеру. В истории «Пингвинз» чаще MVP признавались только Марио Лемье (12 раз) и Сидни Кросби (8).

Отметим, Малкин в регулярном сезоне НХЛ провел 55 матчей, набрав 74 (25+49) очков.

В сезоне-2019/20 «Питтсбург Пингвинз» вышел в расширенный плей-офф НХЛ, однако вылетел из Кубка Стэнли в первом квалификационном раунде. Со счетом 1:3 по матчам «Питтсбург» уступил команде «Монреаль Канадиенс» и закончил сезон.

Розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли может продлиться до октября 2020 года, а новый сезон в НХЛ предварительно стартует в декабре.