Японский защитник Юто Нагатомо может стать футболистом французского «Марселя».

Об этом сообщает Téléfoot. По информации источника, 33-летний футболист в ближайшее время присоединится к «Марселю» на правах свободного агента. Отмечается, футболист сборной Японии 30 августа прилетит в Марсель, где пройдет медицинское обследование. После этого Нагатомо заключит с «Марселем» однолетний контракт.

Напомним, последние 2,5 сезона Нагатомо выступал за «Галатасарай». До этого он был футболистом миланского «Интера».

Ранее «Ростов» официально объявил о соглашении с «Токио» по переходу японского полузащитника Кенто Хасимото. В составе «Токио» Кенто Хасимото сыграл 165 встреч, в которых отличился 17 голами и сделал шесть результативных передач.