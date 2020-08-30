В матче шестого тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Локомотивом» со счетом 0:0.

Сине-бело-голубые имели небольшое преимущество во владении мячом: 57% против 43%, однако по воротам чаще били железнодорожники, которые нанесли шесть ударов в сторону ворот, два из которых пришлись в створ. «Зенит» трижды ударил по воротам, но ни разу не попал в створ.

После шести матче команда Сергея Семака упустила первое место в турнирной таблице — теперь лидирует московский «Спартак» с 14 очками, а «Зенит» отстает на один балл. Подопечные Марко Николича занимают седьмую позицию с восемью очками.

Следующий матч «Зенит» проведет 12 сентября дома против тульского «Арсенала», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Ростовом».