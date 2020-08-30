Миранчук об уходе в «Аталанту»: Настало время пойти за мечтой

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с фанатами после матча против петербургского «Зенита».

«Хочу поблагодарить всех вас. Здесь, вместе с вами, я стал профессиональным футболистом, мужчиной.

Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом: и в сложные, и в легкие моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал игрок, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, по информации СМИ, «Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро. Также СМИ стало известно, что теперь «Аталанта» будет договариваться с самим Миранчуком по поводу личного контракта.