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  • 18:27,  30 августа 2020
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Миранчук об уходе в «Аталанту»: Настало время пойти за мечтой

Миранчук об уходе в &#171;Аталанту&#187;: Настало время пойти за мечтой
Алексей Миранчук. Фото: instagram.com/miranchuk

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с фанатами после матча против петербургского «Зенита».

«Хочу поблагодарить всех вас. Здесь, вместе с вами, я стал профессиональным футболистом, мужчиной.

Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом: и в сложные, и в легкие моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал игрок, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, по информации СМИ, «Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро.

Также СМИ стало известно, что теперь «Аталанта» будет договариваться с самим Миранчуком по поводу личного контракта.

Отметим, сейчас игрок травмирован: в матче с московским «Спартаком» в 4-м туре РПЛ Алексей Миранчук получил повреждение. Ожидается, что он пропустит около 2-3 недель. Из-за этого итальянский клуб не прерывал переговоры по трансферу.

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