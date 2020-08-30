«Локомотив» объявил о трансфере Миранчука в «Аталанту»

Московский «Локомотив» объявил о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщается в соцсетях клуба.

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование», — сообщается в Twitter железнодорожников.

Ранее сам Алексей Миранчук попрощался с фанатами после матча против петербургского «Зенита».

Напомним, по информации СМИ, «Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро. Также СМИ стало известно, что теперь «Аталанта» будет договариваться с самим Миранчуком по поводу личного контракта.