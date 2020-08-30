«Локомотив» объявил о трансфере Миранчука в «Аталанту»

Московский «Локомотив» объявил о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту». Об этом сообщается в соцсетях клуба.
«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдет медобследование», — сообщается в Twitter железнодорожников.
Ранее сам Алексей Миранчук попрощался с фанатами после матча против петербургского «Зенита».
Напомним, по информации СМИ, «Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро.
Также СМИ стало известно, что теперь «Аталанта» будет договариваться с самим Миранчуком по поводу личного контракта.
Отметим, сейчас игрок травмирован: в матче с московским «Спартаком» в 4-м туре РПЛ Алексей Миранчук получил повреждение. Ожидается, что он пропустит около 2-3 недель. Из-за этого итальянский клуб не прерывал переговоры по трансферу.
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