В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Тамбовом» со счетом 2:2.

В составе казанцев дубль на третьей добавленной к первому тайму и 90-й минутах оформил Джордже Деспотович. У тамбовчан отличились Александр Карапетян с передачи Павла Карасева на 15-й минуте и Павел Карасев с передачи Алексея Рыбина на 85-й минуте встречи.

После шести встреч команда Леонида Слуцкого идет на десятом месте с восемью очками, подопечные Сергея Первушина занимают 14-ю строчку с четырьмя баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 12 сентября на выезде против московского «Динамо», «Тамбов» в этот же день примет «Уфу».

Отметим, РПЛ уходит на паузу в связи с матчами сборных в Лиге наций УЕФА. Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии, а 6-го числа — со сборной Венгрии.