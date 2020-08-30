Португальский нападающий итальянского «Милана» Андре Силва согласовал условия личного контракта с немецким «Айнтрахтом».

Об этом сообщает Bild. По информации источника, «Милан» и «Айнтрахт», которые ранее отдавали Андре Силву и Анте Ребича друг другу в аренду, теперь обменяются игроками на постоянной основе. Отмечается, скорее всего, это будет прямой обмен без доплаты с какой-либо стороны.

Отметим, игрок сборной Португалии Силва провел прошлый сезон во Франкфурте на правах аренды без права выкупа. Хорватский футболист Анте Ребич в тот момент находился в Милане на тех же условиях.

Напомним, Андре Силва забил 16 голов в 37 матчах за «Айнтрахт» в прошлом сезоне, а Ребич забил 12 мячей в 30 матчах за «Милан».