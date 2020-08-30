Cтало известно, сколько составит возможная зарплата аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити» в случае трансфера в английский клуб.

По информации журналиста beIN Sports Танкреди Палмери, руководство англичан готово заплатить аргентинцу 500 миллионов евро за пять лет после вычета налогов.

Отмечается, нападающий будет зарабатывать 50 миллионов евро за сезон, при этом Месси получит бонус в размере 250 миллионов евро после трех проведенных лет в «Манчестер Сити» и перехода в «Нью-Йорк Сити», где аргентинец отыграет еще два года по контракту.

Напомним, испанская Ла Лига выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с контрактом аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.