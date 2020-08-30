Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о матче против «Тамбова».
По словам Слуцкого, игра пошла по тому сценарию, который и предполагался. Он отметил, «Тамбов» играл на контратаках, а «Рубин» атаковал и пытался создать моменты.
«Не хочу открывать тему судейства, но были моменты, где ВАР мог бы в каких-то моментах помочь судье. Если система есть — она должна работать на всех матчах», — сказал Слуцкий, слова которого приводит Sport24.
Напомним, в матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома сыграл вничью с «Тамбовом» со счетом 2:2.
Следующий матч «Рубин» проведет 12 сентября на выезде против московского «Динамо», «Тамбов» в этот же день примет «Уфу».
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