Принадлежащий «Зениту» Маммана получил травму в матче «Сочи» — «Урал»

Аргентинский защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, принадлежащий петербургскому «Зениту» не смог доиграть матч чемпионата России против «Урала».

Аргентинец был заменен на 28-й минуте встречи из-за травмы. Вместо Мамманы вышел Иван Миладинович.

Отметим, Маммана выступает в составе «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Большую часть прошлого сезона 24-летний игрок пропустил из-за травмы колена.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. За три года в составе «Зенита» он провел только один полноценный сезон при Роберто Манчини, в конце которого получил травму крестообразных связок колена. Вернувшись осенью при Сергее Семаке, Маммана снова получил травму «крестов» и почти полностью пропустил прошлый сезон.