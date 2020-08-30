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  • 22:47,  30 августа 2020
Бокс/MMA
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Вердум и Емельяненко проведут реванш 21 ноября

Вердум и Емельяненко проведут реванш 21 ноября
Федор Емельяненко. Фото: кадр видео

Бывший боец Bellator и UFC Вандерлей Силва сообщил о проведении реванша между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и Федором Емельяненко.

По его информации, бой состоится 21 ноября на ранчо экс-чемпиона мира в тяжелом в весе Майка Тайсона.

Ранее бразильский боец UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум после победы над Александром Густафссоном на турнире UFC on ESPN 14 в своем последнем бою в промоушене заявил, что хочет провести еще один поединок против россиянина Федора Емельяненко. Россиянин также рассказал о желании провести реванш с бразильцем, однако отметил, что ждать слишком долго не хочет.

Напомним, в 2010 году на турнире Strikeforce в Америке Вердум сенсационно победил Емельяненко.

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