Вердум и Емельяненко проведут реванш 21 ноября

Бывший боец Bellator и UFC Вандерлей Силва сообщил о проведении реванша между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и Федором Емельяненко.

По его информации, бой состоится 21 ноября на ранчо экс-чемпиона мира в тяжелом в весе Майка Тайсона.

Ранее бразильский боец UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум после победы над Александром Густафссоном на турнире UFC on ESPN 14 в своем последнем бою в промоушене заявил, что хочет провести еще один поединок против россиянина Федора Емельяненко. Россиянин также рассказал о желании провести реванш с бразильцем, однако отметил, что ждать слишком долго не хочет.